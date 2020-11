Oude Navo-zetel zal ook na proces over aanslagen in Zaventem en Brussel gebruikt worden voor monsterprocessen

Brussel / Evere - Justitie wil van het oude NAVO-hoofdkwartier in Evere gebruiken om er in 2022 het proces te laten doorgaan van de aanslagen van 2016. Maar het blijft niet bij dat eenmalig gebruik. Het gebouw met de naam Justitia zal het decor vormen van andere monsterprocessen. Dat heeft Belga zondag vernomen uit gerechtelijke bronnen.

De site werd van 1967 tot 2018 ingenomen door de NAVO, voordat ze verhuisde naar het nieuwe gebouw aan de andere kant van de Leopold III-laan in Evere. De Atlantische Alliantie heeft het gebouw begin september, bijna een jaar later dan voorzien, terug aan België overgedragen.

De FOD Justitie, die het nu beheert, heeft het zojuist omgedoopt tot Justitia, met de bedoeling het verder te gebruiken na het proces van de terreuraanslagen van 22 maart 2016 (32 doden op de luchthaven van Zaventem en in metrostation Maalbeek in Brussel), die in 2022 zou moeten plaatsvinden en ongeveer zes maanden zal duren, aldus een Wenke Roggen, woordvoerster van het federaal parket, zondag in een gesprek met RBTF en VRT.

De hoorzittingen van de raadkamer over de procedurele regels in het dossier van dit megaproces staan gepland in de voormalige NAVO-gebouwen van 7 tot 18 december, maar achter gesloten deuren, aldus de Franstalige woordvoerder Eric Van Duyse.

Justitie wil dus de investering rendabel maken - het gaat om meer dan twintig miljoen euro - voor andere processen die betrekking hebben op terrorismezaken, met draconische veiligheidsnormen, en die waarbij een groot publiek en partijen betrokken zijn.

Nu vinden die processen plaats in het Justitiepaleis in het centrum van Brussel, wat vaak veiligheidsproblemen met zich meebrengt. De Navo-site is beter gelegen en kan ook gemakkelijker beveiligd worden.