Inkijk in het leven van de miljonairsfamilie achter Parelstrand en Hengelhoef: “Asielzoekers brachten miljoenen in het laatje”

Vergeet de familie Meiland en hun “Wijnen, wijnen, wijnen”. Binnenkort roepen we allemaal “Massa is kassa” en “Hatseflats”, de Nederlandse zakenman Peter Gillis (58) achterna. Een nieuwe realityreeks geeft een inkijk in het leven van de miljonairsfamilie achter de Oostappen-vakantieparken. Waaronder ook Parelstrand, waar Janus Van Wesenbeeck opgepakt werd, op wiens levensverhaal ‘Undercover’ gebaseerd is. “Wij hebben nooit problemen met hem gehad. Hij gedroeg zich gewoon altijd normaal.”