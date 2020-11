Brand in woonzorgcentrum in Lessen: twee bewoners omgekomen

Bij een zware brand, zondagmiddag in een woonzorgcentrum in Lessen, in de provincie Henegouwen, zijn twee bewoners omgekomen.

De hulpdiensten werden zondagmiddag rond 16.50 uur op de hoogte gebracht dat er brand was uitgebroken in een kamer van rusthuis La Résidence aan de rue de l’Hotellerie in Lessen.

Er kwamen brandweerlieden met tank- en pompwagens van de kazernes van Lessen, Aat en Leuze-en-Hainaut. Het personeel van het rusthuis en de brandweer evacueerden de bewoners.

De rampenplannen en medisch interventieplannen werden geactiveerd. In het culturele centrum van Lessen is een opvang- en triagepost ingericht.

Het vuur is geblust maar bij een controle van het gebouw zijn de lichamen gevonden van twee bewoners.

Het parket komt ter plaatse. De hele buurt is afgesloten.