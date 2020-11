Aanvoerder Russisch elftal en tegenstander van Club Brugge uit selectie Nations League na uitgelekte video

De Russische bondscoach Stanislav Cherchesov heeft zijn aanvoerder Artem Dzyuba uit de selectie gezet voor de komende interlands in de Nations League. Reden hiervoor is een privévideo die via de sociale media uitlekte. Volgens Russische media is daarop een masturberende Dzyuba te zien.

Het was voor Cherchesov aanleiding om de 32-jarige spits van Zenit Sint-Petersburg uit de selectie te zetten, omdat hij geen zin heeft in ophef. “De situatie met Artem heeft vanuit sportief oogpunt niets met de nationale ploeg van Rusland te maken. Daarom vind ik het niet nodig om hier dieper op in te gaan.”

De bondscoach benadrukte dat hij wil dat zijn spelers zich optimaal kunnen voorbereiden op de interlands tegen Moldavië (vriendschappelijk), Turkije en Servië (Nations League). De situatie met Dzyuba zou volgens Cherchesov alleen maar voor afleiding zorgen. Hij heeft zijn aanvoerder daarom laten weten dat hij thuis kan blijven. “Zowel op als naast het veld moet iedereen zich gedragen als een speler van de nationale ploeg.”