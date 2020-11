ONZE PUNTEN. Verdedigers afgetroefd bij Anderlecht, doelman gebuisd bij AA Gent

Anderlecht liet de koppositie liggen na alweer een late tegengoal. Tau en Amuzu misten de kansen, terwijl Miazga en Delcroix zich één keer lieten aftroeven. Bij AA Gent valt de doelman nog maar eens door de mand.

Hendrik Van Crombrugge 6

Aanvankelijk moesten er alleen een paar balletjes opgeraapt worden, maar dan was hij opeens kansloos op een kopbal. Bij een vrije trap van Bezus schoot de bal wel door zijn benen, maar hij kon het leer nog net stoppen voor de lijn.



Amir Murillo 7

De verdediger met de meeste inbreng: zowel defensief als offensief. Toen hij aanvallend infiltreerde scoorde hi. Verdedigend liep hij al eens een gat dicht, maar de voorzet voor de gelijkmaker kon hij er niet uit halen.

Matt Miazga 5

Had een relatief rustige avond tegen Yaremchuk. Won veel lijf-aan-lijf-gevechten, maar liet de Oekraïner dan toch te los en die knikte binnen.

Hannes Delcroix 5

Anticipeerde goed op diepe ballen en onderschepte zo wel enkele passes. Sober in de opbouw. Bij de 1-1 wel afgetroefd door Yaremchuk.

Kemar Lawrence 6

Stond tegen de pijlsnelle Bukari, maar is zelf niet van de traagste. Defensief geen enkel probleem, zijn offensieve bijdrages blijven beperkt.

Peter Zulj 5

Een match op het tempo van Zulj: gezapig. Dus draaide de Oostenrijker mee en won hij duels. Zijn lange passes kwamen evenwel niet aan.

Albert Sambi Lokonga 5

Kreeg vaak ruimte in de as. Rukte regelmatig op, maar zijn passes of schoten kregen geen vervolg. Moet soms meer snelheid maken als hij de bal opeist. Vrije trap verknoeide hij

Percy Tau 6

Blijft de gangmaker. Al is het soms een gangetje. Zowat elke aanval passeert via hem, maar hij was slordig toen hij voor de goal opdook. Ook gemene tackle bij balverlies.

Francis Amuzu 4

Deed die mee? Knalde één keer hoog over, maar voor de rest onzichtbaar. Stond op links nochtans tegen Hanche-Olsen die die positie niet gewoon is. Scoren is voor hem een helse opdracht.

Lukas Nmecha 5

Kon zich dit keer niet losrukken uit de greep van de verdedigers. Versierde weinig kansen en toen hij doorbrak, pakte de spits uit met een schwalbe.

Yari Verschaeren 6

Kreeg na zijn enkelblessure weer de voorkeur op Bundu. Heeft meer volume en zette dus iets meer druk op de flank. Zijn voorzet leidde tot de 0-1. Toch ook veel slordigheden.

Josh Cullen 6

De traditionele wissel voor Tau en ging jagen op de bal.

Paul Mukairu -

Viel in voor Amuzu. Te laat voor een beoordeling.

Sinan Bolat 4

Nam zijn plek tussen de palen opnieuw in. Was aanvankelijk zeer attent en stuurde heel actief zijn defensie. Ging kort voor rust echter nogmaals in de fout op een schot van Murillo.

Andreas Hanche-Olsen 6

Stond noodgedwongen op de rechtsachterpositie. Knapte zijn defensief werk prima op en probeerde ook offensief zijn steentje bij te dragen.

Sulayman Marreh 6

Speelde een heel degelijke wedstrijd maar gaf Murillo misschien net wat teveel ruimte bij het openingsdoelpunt.

Bruno Godeau 5

Oogde defensief heel secuur maar was in het uitverdedigen nogal ongelukkig.

Milad Mohammadi 6

Was andermaal een vat vol goede intenties maar leek vooral voor de rust net iets te overhaast in zijn balcontroles. Leverde wel de assist af bij de Gentse gelijkmaker.

Niklas Dorsch 6

Had opnieuw wat tijd nodig om op vol toerental te komen maar knapte vervolgens wel tonnen werk op het Gentse middenveld op.

Sven Kums 5

Verscheen door de afwezigheid van Owusu nog eens aan de aftrap maar kon zijn povere vormcurve allesbehalve verbergen.

Vadis Odjidja (46’) 6

Was voor de pauze zonder twijfel de meest bedrijvige thuisspeler maar kon de Gentse spitsen doelpunten aanreiken. Bij rust gewisseld.

Osman Bukari 5

Woekerde opnieuw met zijn krachten en maakte het Lawrence knap lastig maar zijn acties werden slechts zelden echt dreigend. Deemsterde weg na rust.

Roman Yaremchuk 6

Bood zich wel constant goed aan maar werd nauwelijks in stelling gebracht in de zone van de waarheid. Knikte in de absolute slotfase de 1-1 tegen de netten.

Anderson Niangbo 5

Had het niet onder de markt tegen de paars-witte verdedigers. Werd ondanks een korte opflakkering na rust toch al op het uur naar de kant gehaald.

Roman Bezus (46’) 6

Kwam na rust aanvoerder Odjidja aflossen maar kon zich onvoldoende doorzetten op het Gentse middenveld.

Dylan Mbayo (62’)6

Verving op het uur Niangbo. Leverde een eerder onzichtbare prestatie af.

Matisse Samoise (82’) -

Geen beoordeling.