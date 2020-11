“Ook Sinan Bolat krijgt te maken met Gents keeperssyndroom”

Natuurlijk had Bolat die poging van Murillo moeten stoppen. De bal was binnen bereik maar de Gentse doelman liet het leer domweg onder zijn lichaam glippen. Zijn blunder tegen RC Genk op dat afstandsschot van Hrosovsky was niet eens vergeten. In de zomer 2015 kende Bolat onder Michel Preud’homme bij Club Brugge ook eens zo’n miserabel begin bij een nieuwe club. Het kwam dat seizoen niet meer goed. Hopelijk is dit geen voorbode.