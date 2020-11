Malmö verovert 21e landstitel in Zweden

Malmö heeft zich zondag voor de 21e keer in de geschiedenis tot landskampioen van Zweden gekroond.

Op de 27e en tevens op drie na laatste speeldag in de Zweedse hoogste klasse haalden ze het met 4-0 van Sirius, waardoor nummer twee in de stand Elfsborg met nog drie speeldagen te gaan tegen een onoverbrugbare achterstand van tien punten aankijkt.

Voor het team van de voormalige Deense international Jon Dahl Tomasson, die vanwege de coronabesmetting de wedstrijd thuis voor de buis moest volgen, scoorde ex-Anderlechtenaar Isaac Kiese Thelin na drie minuten het openingsdoelpunt. Aanvoerder Anders Christiansen, Ola Toivonen en Eric Larsson namen de overige doelpunten voor hun rekening. Behrang Safari, eveneens ex-Anderlecht maar dan in een verder verleden, mocht nog invallen. Hij is aan zijn laatste wedstrijden bezig, want na dit seizoen neemt hij afscheid van het profvoetbal.

Tot een uitgebreide viering in het stadion kwam het niet, want door de coronacrisis zijn er in Zweden amper fans toegelaten. Zij volgden de wedstrijd vooral in de bars in de buurt van het stadion, die wel open mochten blijven. Na het laatste fluitsignaal werd er evenwel vuurwerk afgestoken, zo meldde de Zweedse zender SVT.