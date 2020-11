Debuut in mineur: Jess Thorup gaat met 4-0 de boot in met FC Kopenhagen

Jess Thorup heeft zijn eerste wedstrijd bij FC Kopenhagen niet kunnen winnen. De ex-trainer van AA Gent en KRC Genk, de club die hij maandag verliet voor de Deense topclub, moest lijdzaam toezien hoe zijn team 4-0 om de oren kreeg.

De tegenstander was FC Midtjylland, de grootste tegenstander van Kopenhangen in de Deense competitie. Evander, twee keer Pione Sisto en Sory Kaba legden de pijnlijke eindstand voor de hoofdstedelingen vast. Viktor Fischer kreeg bij FC Kopenhagen rood na nog geen uur voetballen, maar toen stond het wel al 3-0 voor de thuisploeg. Bij Midtjylland stond Dion Cools, ex-Club Brugge, in de basis.