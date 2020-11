Plotse doorbraak in zaak van zwangere studente wiens verdwijning maandenlang onder de radar bleef in Nederland

Is Sumanta Bansi vermoord? Dat is de vraag die de Nederlandse politie al twee jaar probeert te beantwoorden. De 22-jarige studente was zwanger toen ze verdween, en al negen maanden niet meer gezien voor iemand haar als vermist opgaf. Nu is er 2,5 jaar later een doorbraak in het onderzoek: er is een verdachte gearresteerd.