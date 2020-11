Landbouwers zijn mentaal uitgeput: “Het is makkelijker praten over een ziek kalf dan over het eigen welzijn”

Damme -

“Under werk is under hobby.” Landbouwer Els Vanneste (46) uit het West-Vlaamse Moerkerke hoort het vaak. De uitspraak klopt ook, zegt ze. “Maar je bent wel boer 7 dagen per week en het is er niet gemakkelijker op geworden.” Dat blijkt ook uit een recente bevraging bij landbouwers: 4 op de 10 hebben last van mentale uitputting. Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits (CD&V) werkt nu aan een actieplan. Maandag komen de betrokken partijen voor het eerst samen. Els zal getuigen.