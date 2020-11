Engeland mist geblesseerde Trent Alexander-Arnold tegen Rode Duivels

Engeland kan in de komende interlandperiode geen beroep doen op Liverpool-rechtsback Trent Alexander-Arnold.

De 22-jarige international moest zondag in de tweede helft van de topper tegen Manchester City (1-1) vervangen worden met een blessure aan de kuit. Maandag wordt er een scan genomen om de ernst van de kwetsuur te achterhalen, maar nu al is duidelijk dat hij de interlandperiode niet zal halen, zo bevestigde Liverpool-coach Jurgen Klopp.

Donderdag werken The Three Lions een oefeninterland af tegen Ierland vooraleer naar België af te zakken voor het Nations League-duel van zondagavond in Leuven. Nadien volgt nog het thuisduel tegen IJsland, als dat kan doorgaan althans. Het Verenigd Koninkrijk sloot zaterdag met onmiddellijke ingang de grenzen voor reizigers uit Denemarken uit vrees voor besmetting met een gemuteerd coronavirus, gevonden bij nertsen en intussen ook mensen in dat land. IJsland speelt in Kopenhagen tegen Denemarken, drie dagen voor het duel met Engeland op Wembley.