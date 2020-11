Peter Balette over blunderende Sinan Bolat bij AA Gent: “Niemand is in deze ploeg zeker van zijn plaats”

“We hebben mentaal een belangrijk punt gepakt”, zei Peter Balette na de wedstrijd tegen Anderlecht. Maar er is ook wéér mentaal oplapwerk. Na Colin Coosemans afgelopen donderdag in de Europa League was het nu weer de beurt aan Sinan Bolat om in doel te flateren. De doelman zag er niet goed uit bij de 0-1 van Murillo. “Maar ik wil niet van een probleem spreken”, zei Balette na de wedstrijd.