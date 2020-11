Roman Yaremchuk redt punt voor AA Gent: “We moeten blijven knokken”

Gent - In de absolute slotfase redde Roman Yaremchuk op aangeven van Milad Mohammadi de meubelen voor het team van interim-coach Peter Balette. Toch was de Oekraïense aanvaller na afloop allerminst tevreden met het gelijkspel. “Dit voelt zeker niet aan als een overwinning, maar dit is nu eenmaal een moeilijke periode voor het team. We moeten dan ook keihard blijven knokken”, aldus Yaremchuk, die vorige week tegen Waasland-Beveren een hattrick scoorde en ondertussen toch alweer zeven doelpunten achter zijn naam heeft staan.

“Roman is zo onberekenbaar en onvoorspelbaar”, sprak Peter Balette na afloop. “Hij stond vandaag nogal geïsoleerd, maar was zó scherp... Hij raakte nog meer gemotiveerd door die fase waarbij zijn schoen bijna werd uitgetrapt. Hij kreeg warempel een gele kaart in die fase. Dat was voor hem misschien nog wel wat extra vuur aan zijn lont.”