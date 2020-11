Vivaldi wil werk maken van ‘derde geslacht’

De regering wil werk maken van de mogelijkheid voor non-binaire personen om hun geslacht als ‘X’ te registreren. Maar achter de concrete uitwerking staan nog vele vraagtekens, en CD&V is niet bereid zomaar alles te aanvaarden.

Sinds begin 2018 zijn er in ons land geen medische redenen of ingrepen meer nodig om officieel van geslacht te veranderen. Maar vorig jaar vernietigde het Grondwettelijk Hof die transgenderwet deels, omdat ze het voor non-binaire personen, ofwel mensen die zich noch als man, noch als vrouw identificeren, niet mogelijk maakte om zich zo te registreren.

In zijn beleidsverklaring voor volgend jaar kondigt minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) aan er meteen werk van te willen maken. Zo komt een nieuw ethisch debat op het bord van de regering-De Croo terecht, na de versoepeling van de abortuswet, die tijdens de onderhandelingen voor CD&V onaanvaardbaar was.

“Het is een ethisch gevoelige zaak, dat besef ik”, zegt Van Quickenborne. “Daarom wil ik het parlement hierbij betrekken. Ik hoop dat de discussie in alle openheid en vrijheid kan aangegaan worden.”

Genderfluïde

CD&V-voorzitter Joachim Coens zegt open te staan voor een aanpassing van de wet. “Maar we moeten goed onderzoeken wat de gevolgen zijn van een mogelijke oplossing”, zegt Coens.

Het Grondwettelijk Hof stelde nog een tweede probleem vast bij de transgenderwet. Die laat iemand toe om een keer van geslacht te veranderen, maar bij elke volgende keer moet die persoon via de familierechtbank uitzonderlijke omstandigheden aantonen. Dat vormt een probleem voor personen die zich als genderfluïde identificeren. Het weghalen van enige beperking stuit op verzet bij CD&V. “Het is begrijpelijk dat iemand zich tussen de geslachten in voelt, of overgaat van het ene naar het andere”, zegt Coens. “Maar een continue flipflopsituatie is bizar. Daar moeten we goed over nadenken.”