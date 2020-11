De alarmkreet van een jonge studente: “Heel veel medestudenten zitten erdoor”

“Het is de schuld van de jeugd? Nee: ik zit binnen, al studerend opgesloten binnen vier muren. Met geen greintje uitzicht op wat er gaat komen.” Dat zegt studente Kaat Pelkmans (20), die in een open brief aankaart dat de tweede lockdown bij veel studenten hard binnenkomt. Ook de Vlaamse Vereniging van Studenten krijgt daarover veel signalen binnen. “We mogen ze niet aan hun lot overlaten.”

“Vorige keer hadden we nog een zomer om naar uit te kijken. Toen hadden we hoop: als we nu ons best doen, hebben we een leuke zomer. Een moment waarop we niet meer acht uur per dag achter de laptop zouden ...