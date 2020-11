Nieuwe leider Club Brugge maakt pas tegen tien Oostendenaren het verschil, maar: “We hadden ook tegen elf man nog gescoord”

Club Brugge staat opnieuw aan de leiding van de Jupiler Pro League na een wedstrijd waarin het pas na een rode kaart voor Oostende het verschil kon maken. Op de mentaliteit was deze keer weinig aan te merken, maar qua spelkwaliteit en -intensiteit zagen we opnieuw niet het beste Club. De interlandbreak moet helpen om de batterijen op te laden.

Zou het gebrek aan supporters er toch iets mee te maken hebben? Club Brugge vond zijn draai in deze competitie vanaf september, toen de overheid het licht op groen zette voor fans in het stadion. In de ...