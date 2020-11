Charles De Ketelaere, zondag matchwinnaar, maandag eerste keer bij de Rode Duivels: “Een droom die uitkomt”

Brugge - De beste man bij Club Brugge begon op de bank. Charles De Ketelaere viel in en forceerde de beslissing aan zee. Zondag nog matchwinnaar op Oostende, maandag voor de eerste keer Rode Duivel. “Ik hoop dat ik woensdag minuten krijg”, aldus de Bruggeling.

Een kwartiertje: meer had De Ketelaere niet nodig om Club Brugge voorbij een stug Oostende te duwen. Zijn rush op de linkerflank deed Bataille aan de noodrem trekken, niet lang daarna viel de 1-2. Het viel op hoe fris de Bruggeling was in vergelijking met enkele andere sputterende ploegmaats. “Er moest iets gebeuren, dus ik heb gewoon mijn best gedaan”, aldus De Ketelaere. “Het klopt dat ik misschien iets meer energie had omdat ik nu een paar matchen op de bank zat. Na die rode kaart werd het voor Oostende nog moeilijker om het te belopen. Nochtans is het fysiek een heel sterk team. Ze zijn gevaarlijk geweest, maar uiteindelijk is het wel een verdiende zege voor ons. De cijfers zijn duidelijk.”

Zondag matchwinnaar, maandag voor de eerste keer Rode Duivel: CDK zal goed slapen vannacht. Vandaag staat hij tussen wereldsterren als De Bruyne en Witsel op het veld. “Het is natuurlijk een droom die uitkomt. Elke voetballer hoopt daarop. Ik kijk er heel hard naar uit. Je hoort die geruchten wel, al had niemand mij op de hoogte gebracht vooraleer Martinez zijn selectie bekend maakte. Daarom was het best wel een verrassing. Het gaat hard voor mij, maar ik pak elke kans die op mij afkomt met beide handen. Mij ga je niet snel zien schrikken.”

Foto: VDB

Ploegmakkers

Bij de Duivels loopt hij ploegmaats Mignolet, Vanaken en Mechele tegen het lijf. Maar De Ketelaere kijkt vooral uit naar trainen met De Bruyne. “Zijn matchen volg ik al heel lang, maar het zijn allemaal jongens die al heel veel bewezen hebben. Ook Mignolet: hij was mee naar de grote toernooien.”

Woensdag spelen de Rode Duivels een oefeninterland tegen Zwitserland. Die match werd ingepland met de bedoeling om enkele jonge gasten te laten proeven van het allerhoogste niveau. “Ik hoop op minuten. Het zou mooi zijn om woensdag te debuteren. Eerst debuteren, dan het EK afdwingen met de nationale beloften? Dat is perfect mogelijk, want De Ketelaere sluit later aan bij de U21, die op 17 november een levensbelangrijke pot tegen Bosnië spelen. “Die match wordt heel belangrijk. We willen ons verzekeren van het EK, we zullen er allemaal moeten staan.”