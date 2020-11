Thibaut Courtois moet zich vier keer omdraaien, waarvan drie keer na een strafschop

Real Madrid heeft zijn weekend op bijzonder pijnlijke wijze afgesloten. Thibaut Courtoisie en co. verloren zondagavond met 4-1 van Valencia. Karim Benzema bracht Real nog wel op voorsprong in Mestalla, maar toen moest de calvarietocht nog beginnen.

De wedstrijd was een halfuur ver toen scheidsrechter Jesus Gil naar de stip wees na handspel van Lucas Vazquez. Carlos Soler zette de strafschop – die moest hernomen worden nadat Musah te vroeg was ingelopen – om. Even voor rust moest Courtoisie zich opnieuw omdraaien nadat Raphaël Varane de bal in eigen doel had gewerkt. Na rust ging Real op zoek naar de gelijkmaker, maar de lijdensweg was nog lang niet voorbij. Gil floot namelijk nog twee keer voor een strafschop. Eerst na een overtreding van Marcelo, daarna na handspel van Sergio Ramos. Carlos Soler deed zo nog een tweede en derde keer de netten trillen. 4-1 voor Valencia was de eindstand. Real staat zo pas vierde in La Liga na Real Sociedad, Villarreal en Atletico.