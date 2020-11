Half mens, half database: John King alom geprezen als koning van de verslaggeving

Al vóór duidelijk werd wie de president van de VS zou worden, hadden veel tv-kijkers al een uitgesproken favoriet: John King, de man die bij tv-zender CNN aan het bord staat dat alle binnenrollende resultaten visualiseert.

King (59) interpreteert die info razendsnel. Half mens, half database, noemde een Belgische kijker hem. In de VS zijn de lofbetuigingen massaal. Zeker nadat de krant Los Angeles Times berichtte over King die dinsdag amper 2,5 en woensdag 4 uur sliep. Eet hij wel? Wordt hij vastgehouden tegen zijn wil? Knipper 3 keer met je ogen als je hulp nodig hebt, tweette gewezen tv-reporter Keeley Rogers. Ondertussen duidde King weer nieuwe resultaten zonder met de ogen te knipperen en zonder struikelen tijdens zijn woordenstroom. Op Instagram postte King tijdens de verkiezingen van 2016 een foto van bidons koffie: Dit helpt me door mijn werk.

King is oudgediende bij CNN, met z’n eigen programma Inside politics. Een soort Ivan De Vadder, zo u wil. King heeft Ierse roots en bekeerde zich in 2008 tot het jodendom voor zijn huwelijk met CNN-collega Dana Bash. Intussen zijn de twee uit elkaar, en zat zij de afgelopen dagen in de studio te kijken naar het indrukwekkende werk van haar ex-partner. Maar King knipoogde nooit.