Voor het eerst een asielhond in het Witte Huis

Champ en Major, zo heten de nieuwe First Dogs van Amerika. Champ is twaalf jaar, Major is nog maar twee jaar bij de familie Biden.

Het gaat om Duitse herders. Champ krijgt van Bidens kleinkinderen soms de bijnaam “Biden senior”. Major komt uit het asiel, waar hij als pup werd opgevangen nadat het nestje iets giftigs te eten hadden gekregen. Hij wordt zo de eerste asielhond ooit die zijn intrek neemt in het Witte Huis.

Met de honden wordt een traditie in ere hersteld: bijna alle presidenten hadden minstens één hond, of anders op zijn minst een kat of een papegaai. Donald Trump had helemaal géén huisdieren. Alleen James Polk (1845-1849) deed het voordien zonder.