Nog 72 dagen rancune: waarom Trump het zijn opvolger nog moeilijk kan maken

Hij ging golfen, en hij zweeg. En zwijgen bleef hij doen, de (bijna ex-)president. “IK WON DE VERKIEZINGEN”, had Donald Trump zaterdagavond nog in hoofdletters op Twitter geschreven. Maar hij is stilaan de enige die dat nog gelooft: zelfs zijn vrouw en schoonzoon probeerden hem al op andere gedachten te brengen. Als hij onvermurwbaar blijft, wachten nog twee turbulente maanden.