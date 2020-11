Boodschap aan zwaarbewapende Trumpfans en een terugkeer naar het verleden: de speech van Biden ontleed

In zijn acceptance speech die volgde op het uitroepen van zijn overwinning, hintte Joe Biden uitdrukkelijk naar de vele/verschillende werven die de 46ste president van de Verenigde Staten wachten. In een kwartier tijd ging het over de natie weer helen, over een pandemie en een al veel langer woekerend virus. Want na de aangevochten verkiezing volgt het moeilijkste: de president voor álle Amerikanen worden. Dus ook – en vooral – voor de vele verliezers.