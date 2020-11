Kamala Harris: “Nieuwe dag ingeluid voor Amerika”

De toekomstige Amerikaanse vicepresident Kamala Harris heeft zaterdagnacht een toespraak gehouden in Wilmington, Delaware. Voor ze haar running mate en de nieuwe president Joe Biden introduceerde, bracht ze een ode uit aan de democratie. “De Amerikaanse democratie is niet gegarandeerd. Het is zo sterk als onze bereidheid ervoor te vechten”, zei Harris. “Wanneer onze democratie op het spel stond op het stembiljet en de wereld toekeek, hebben jullie een nieuwe dag ingeluid voor Amerika. Want wij, de mensen, hebben de macht om een betere toekomst te bouwen.”

“Jullie hebben voor een nieuwe dag voor Amerika gezorgd terwijl de wereld toekeek”, aldus Harris. Waarna ze de Democratische campagnemedewerkers, de tellers en de verkiezingsambtenaren bedankte. “Ons land moet jullie bedanken. En aan de Amerikanen: bedankt om in recordaantallen te gaan stemmen. Vier jaar lang hebben jullie geprotesteerd voor gelijkheid en rechtvaardigheid, voor onze levens en onze planeet. En dan hebben jullie gestemd. En jullie hebben een duidelijke boodschap gegeven: jullie verkiezen hoop en eenheid, fatsoen, wetenschap en, ja, de waarheid”, aldus Harris.

“Jullie hebben Joe Biden verkozen tot de volgende president van de Verenigde Staten van Amerika! En Joe verenigt’, zei Harris. “Iemand wiens eigen ervaring met verlies hem een doel geeft dat ons zal helpen om als een natie onze eigen doel terug op te eisen. En een man met een groot hart.” Vervolgens sprak ze haar lof uit over de familie Biden en Jill Biden, “die een fantastische First Lady zal zijn”.

Eerste vrouwelijke vicepresident

Ze bedankte ook haar eigen familie, met name haar overleden moeder “die me hier heeft gebracht. Toen ze vanuit India naar hier kwam, had ze dit misschien niet verwacht. Maar ze geloofde zo hard in een Amerika waar alles mogelijk is. En dus denk ik aan haar en aan de generaties van vrouwen, zwarte vrouwen, witte, latino, Aziatische, native American vrouwen, die de weg hebben geopend naar dit moment. Vrouwen die zo hard hebben gevochten en zoveel hebben opgeofferd voor gelijkheid en vrijheid en gerechtigheid voor iedereen. En dan heb ik het ook voer de zwarte vrouwen die zo vaak vergeten worden, maar de ruggengraat zijn van onze democratie.”

Foto: AP

“Wat een compliment voor het karakter van Joe ook, dat hij het lef had om een van de meest substantiële barrières die in ons land bestaan te doorbreken en een vrouw als zijn vicepresident te kiezen”, aldus Harris. “Maar hoewel ik misschien de eerste vrouw in deze functie zal zijn, ik zal niet de laatste zijn. Want elk klein meisje dat vandaag kijkt, ziet dat dit een land van mogelijkheden is.”

Verzoening

“Aan de Amerikanen, het maakt niet uit voor wie je gestemd hebt, ik zal er alles aan doen om een vicepresident te zijn zoals Joe was voor president Barack Obama: trouw, eerlijk en voorbereid”, aldus de pas verkozen vicepresidente. “Dit is waar het echte werk begint. Het harde werk. Het noodzakelijke werk. Het goede werk. Het essentiële werk om levens te reden en deze epidemie te verslaan, om onze economie te herbouwen (...), om institutionele racisme te verwijderen in ons rechtssysteem en maatschappij, om de klimaatcrisis te verslaan, om ons land te verenigen en de ziel van ons land te laten helen.”