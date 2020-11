Elf doden bij aanslag in Irak

Elf personen zijn zondag om het leven gekomen bij een aanslag op een militaire post bij de westelijke ingang van Bagdad in Radouaniya. Dat melden politie en medische bronnen. De aanslag is officieel nog niet opgeëist, maar volgens de politie werd die door ISIS gepleegd.

De observatietoren van de paramilitaire groepering Hashd (ook Populaire Mobilisatiekrachten genoemd) werd ’s nachts aangevallen met granaten. Bij de aanslag zijn vijf leden van Hashd omgekomen, net als zes bewoners die kwamen helpen. Nog eens acht mensen zijn in het ziekenhuis opgenomen.

Het is intussen drie jaar geleden dat Irak verkondigde ISIS te hebben verslagen, maar de jihadistische terreurgroep heeft nog steeds enkele clandestiene cellen, vooral rondom Bagdad. Er zouden nog verschillende strijders zich verschuilen in berg- of woestijngebieden in het centrum en het westen van het land. Terwijl ISIS hier en daar nog af en toe een aanslag pleegt, is een aanslag van deze grootte zeer zeldzaam.