Aziatische beurzen in de plus na winst Biden

Het nieuws dat Joe Biden de Amerikaanse presidentsverkiezingen heeft gewonnen lijkt Aziatische beleggers gerust te stellen. De Japanse aandelenbeurs is maandagochtend geopend met meer dan één procent. Ook de Chinese beurzen deden het bij de opening goed. Later zou Wall Street ook nog winst verwachten.

De toonaangevende Nikkei in Tokio steeg rond 1 uur lokale tijd met 1,12 procent tot 24.596,85 punten. De Topix-index steeg dan weer met 0,85 procent tot 1672,62 punten. Ook de Hang Seng-Index van de Hongkongse beurs opende maandag sterk met een toename van 1,73 procent tot 26.157,77 punten. De Chinese beurzen van Shanghai en Shenzhen stegen minder opmerkelijk met respectievelijk 0,52 procent naar 3.329,43 punten en 0,55 procent tot 2.294,59 punten.

Ook Wall Street zou straks in de plus openen. De openingsindicatoren, de zogeheten futures, stonden zondagavond in het groen. Rond middernacht (Belgische tijd) zijn de futures van de Dow Jones (voor december) met 0,5 procent gestegen, die van Nasdaq met 0,6 procent en van S&P 500 met 0,5 procent. De openingsindicatoren geven een algemeen beeld over hoe de financiële markt zou moeten openen, tenzij er intussen nog een ramp gebeurt.