Weer iets meer coronapatiënten in het ziekenhuis

Meer dan een half miljoen mensen in ons land hebben reeds positief getest op het coronavirus, zo blijkt maandag uit de voorlopige cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano. In vergelijking met een dag eerder kwamen er 6.621 geregistreerde coronabesmettingen bij, tot 500.789 in totaal sinds het begin van de pandemie.

Tussen 30 oktober en 5 november hebben gemiddeld elke dag 9.487 mensen positief getest op het virus. Dat is evenwel een daling van liefst 40 procent in vergelijking met een week eerder. De positiviteitsratio – het percentage van de coronatests dat een positief resultaat oplevert – is eveneens opnieuw gedaald, naar gemiddeld 25,5 procent.

Ook het gemiddelde aantal patiënten die dagelijks worden opgenomen in het ziekenhuis blijft dalen. Tussen 30 oktober en 5 november ging het om een daling van 9 procent tot gemiddeld 597 nieuwe hospitalisaties per dag. Wel is het aantal gehospitaliseerde patiënten, na dagen van lichte dalingen, opnieuw licht toegenomen: in totaal liggen momenteel 6.948 mensen met Covid-19 in het ziekenhuis (+ 60 in vergelijking met de dag voordien), van wie 1.469 op intensieve zorgen (+ 5).

Intussen heeft het virus ook 13.055 dodelijke slachtoffers gemaakt. Gemiddeld sterven elke dag 179 personen door toedoen van het virus. Dat is een stijging van 55,1 procent tegenover een week eerder.