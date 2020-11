Frank Vandenbroucke: “Maatregelen nog lang volhouden als we naar veilige haven willen”

Minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken Frank Vandenbroucke (SP.A) heeft vanmorgen aangekondigd dat we de geldende maatregelen nog een tijdje zullen moeten volhouden: “Als we in een veilige haven willen terechtkomen, zal het aantal besmettingen 10 keer lager moeten liggen. Minstens.”

Jeroen Deblaere

De minister werd op Radio 1 ondervraagd over de evolutie van de cijfers. Het lijkt erop dat het de kant uitgaat die we willen zien. “Het is wat vroeg om dat te zeggen”, zei Vandenbroucke. “De maatregelen die we op 19 oktober genomen hebben - onder meer de sluiting van restaurants en cafés - beginnen effect te tonen. Je ziet dat het virus wat minder circuleert, de opnames in ziekenhuizen gaan naar een plafond. Het is het bewijs dat als je allemaal samen inspanningen doet, dat effect heeft. Maar het is nog bescheiden: we gaan dit langer moeten volhouden. De cijfers van vandaag lijken goed, maar als we in een veilige haven willen terechtkomen, moeten de cijfers 10 keer lager liggen. Minstens.”

Het lijkt erop dat we de crash in de ziekenhuizen kunnen vermijden. “Dat klopt, maar beeld je in wat dat inhoudt”, zei de minister. “1.500 mensen die met Covid-19 op intensieve zorgen liggen… We hebben maar 2.000 bedden, onder meer omdat we extra bedden hebben ingericht. Dat heeft enorme inspanningen gekost, ook omdat we niet-dringende zorg moeten uitstellen. Dit doet enorm veel pijn aan het systeem, aan de verpleegkundigen en dokters die hun werk niet kunnen doen en aan de mensen die zorg moeten uitstellen. De waarheid is dat het systeem nét niet gecrasht is, maar het ziekenhuis wordt wel ontwricht. Die situatie moeten we zo kort mogelijk houden en daarom hebben we ook die bijkomende maatregelen genomen.”

Experts wijzen erop dat we onder de 50 besmettingen zouden moeten bereiken. “Ik ga me niet definitief uitspreken over een getal, omdat we de experten opdracht gegeven hebben om zo’n doelstelling te formuleren. Die veilige haven, dat gaat om dat aantal. Maar dat gaat er ook om dat je teststrategie werkt. Dat wie getest wordt, ook snel het resultaat kent. Dat wil ook zeggen dat je de contact tracing op puntwil hebben. Een veilige haven wil ook zeggen dat mensen zich houden aan quarantainemaatregelen. We moeten naar véél minder virus en tegelijkertijd de haven veilig maken, met sterke dijken.”

Andere barometer

De barometer, waar al weken sprake van is, is er nog steeds niet. Komt die er nu of niet? “Het idee van de barometer moet heel grondig herdacht worden”, zegt Vandenbroucke. “Die is uitgetekend op een moment dat we rustig in stapjes konden versoepelen. Toen dachten we: als de crisis toeslaat kunnen we rustig weer verstrengen. Maar de situatie heeft getoond dat het zo niet werkt. Dat idee: nu is het minder goed weer, nu is het nog wat minder goed weer en later kan je dan weer versoepelen…: dat hebben we niet nodig. We hebben een strategie nodig die virus drastisch terugdringt en daarna verhindert dat we nog eens in een nieuwe golf terugkomen. Daarin past misschien wel een barometer, maar toch moeten we dat grondig herdenken. Wat een verkeerd begrepen barometer zou kunnen leiden tot het jojo-effect dat we nu kennen. Dat zou ons in een situatie kunnen brengen waarbij we onherroepelijk een derde golf krijgen en dat zou verschrikkelijk zijn. We moeten dus samen afspreken wat veilig is, en daar dan voor gaan.”

Het gesprek ging ook over de heropening van de scholen. “Ik zou niet zeggen dat de scholen volgende week grotendeels weer opengaan. De vraag is ook om in het onderwijs uiterst voorzichtig te zijn. De afspraken zijn dat bepaalde delen terug open kunnen. De tweede en derde graad met maximaal 50 procent contactonderwijs. We hebben helaas vastgesteld – ondanks de grootst mogelijke voorzichtigheid – dat er zoveel besmettingen waren in de samenleving dat ze ook in de school doorgedrongen zijn. Dat is heel vervelend, want we willen goed onderwijs blijven bieden. Het is de uitdaging voor veel scholen: je wil enerzijds kinderen in klas, maar tot onze frustratie weten we dat het virus leerkrachten besmet en dat het circuleert bij jongeren.”