Team Trump plant nieuwe acties: rally’s over fraude bij verkiezingen

Het campagneteam van de Amerikaanse president Donald Trump wil blijven hameren op de stelling dat fraude is gepleegd bij de verkiezingen. Het overweegt om manifestaties te houden in de stijl van verkiezingsbijeenkomsten, berichten Amerikaanse media als Axios en CNN maandag op basis van ingewijden. Ook worden mogelijk overlijdensberichten gepresenteerd van overleden kiezers in wiens naam volgens de Trump-campagne toch zou zijn gestemd.

De Republikein houdt vol dat hij de echte winnaar is van de verkiezingen en zijn team is in meerdere staten naar de rechter gestapt. De president verloor in meerdere belangrijke staten maar net van zijn Democratische uitdager Joe Biden. Trump benadrukte eerder in een verklaring dat er nog hertellingen van stembiljetten aan zitten te komen en rechtszaken worden gevoerd. Hij vindt dat media Biden te snel tot winnaar hebben uitgeroepen.

De intimi van de president zijn naar verluidt verdeeld over dat standpunt. Schoonzoon Jared Kushner en first lady Melania zouden volgens CNN Trump hebben geadviseerd zich neer te leggen bij zijn nederlaag. Zijn zoons Donald Jr. en Eric denken daar anders over en proberen aanhangers te mobiliseren.