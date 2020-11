Samuel Eto’o in het ziekenhuis na zwaar auto-ongeluk

Samuel Eto’o, de voormalige sterspeler van onder andere FC Barcelona, Inter en Chelsea, ligt in het ziekenhuis. De Kameroener was slachtoffer van een verkeersongeluk. Zijn auto werd aangereden door een bus toen Eto’o in zijn geboorteland onderweg naar huis was van een huwelijk. Eto’o liet wel al weten dat hij oké is.