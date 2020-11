Van Crombrugge viert topcontract bijna met reuzenflater

Hendrik Van Crombrugge (27) is een puntenpakker, een krak die zelden flatert. Daarom gaf Anderlecht hem zaterdag dat nieuwe topcontract waardoor hij na Mignolet de best betaalde keeper in België wordt. Een dag later verspeelde Van Crombrugge bijna zijn reputatie door in het slot tegen Gent een vrije trap van Bezus door zijn benen te laten glippen. Gelukkig voor hem verloor de bal genoeg snelheid waardoor hij het leer nog net voor de lijn kon stoppen. Oef, want anders zou dat nieuwe contract tot 2025 een wrange nasmaak gekregen hebben.