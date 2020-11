Kompany-time: Anderlecht laat koppositie liggen nadat het voor de vijfde keer dit seizoen punten laat liggen in de slotfase

Bij Charleroi had je ooit Mazzu-time. Toen scoorden de Karolo’s steevast winnende treffers in de laatste vijf minuten. Bij Anderlecht heb je nu - helaas- Kompany-time, fatale tegengoals na minuut 80. Tegen AA Gent kon RSCA mee op kop komen, maar voor de vijfde keer dit seizoen gaven ze een voorsprong weg in de slotfase: 1-1. De ontgoocheling was enorm. “Dit moet echt de laatste keer zijn.” Jürgen Geril en Milan Augustijns



Anderlecht kon samen met Club Brugge en Charleroi - dat wel een match minder telt - aan de leiding komen. Dat riep best veel verwondering op. Het is van 17 augustus 2018 geleden dat RSCA nog eens leider was in de Jupiler Pro League. Dat lijkt eeuwen geleden.

Tot in de 88ste minuut zag het er goed uit. De Brusselaars stonden 0-1 voor na een treffer van Murillo, maar dan zwiepte Mohamadi een bal voor doel en Yaremchuk knikte het leer binnen. AA Gent toonde zich fysiek sterk, maar het was wel hun enige kans in de match. “Zo frustrerend”, vloekte Kemar Lawrence. “Het was de eerste cross waarbij iemand vrij stond.” Matt Miazga vulde aan: “Onacceptabel. We hadden die voorsprong altijd vast moeten houden. Het is niet de eerste keer dat dit gebeurt.”

80ste minuut

Dat is een understatement. We zijn elf competitiematchen ver en RSCA is al voor de vijfde keer slachtoffer van dit scenario. Het was ook van dat tegen KV Mechelen (2-2), Moeskroen (1-1), Eupen (1-1) en OH Leuven (2-2). Als de wedstrijden maar 80 minuten zouden duren dan telde Anderlecht nu al 31 punten. In Kompany-time werden dus al 10 punten te grabbel gegooid. De coach baalde dan ook als een stekker. “Voor een trainer en de spelers zijn dit enorm moeilijke momenten”, klonk het. “De ontgoocheling is enorm. Ook al was dit een andere ontknoping dan tegen pakweg OHL of Mechelen. Toen volgde er in de laatste 10 minuten een ineenstorting door de druk. Dit keer was het geen gebrek aan maturiteit. In de omschakeling scoort een goeie spits uit een goeie voorzet. Wij hadden de match veel sneller dood moeten maken.”

Het klopt dat Anderlecht baas was. Gent - zwaar getroffen door corona - moest het spel ondergaan en de bezoekers zochten naar kansen. Stel u daar niet te veel bij voor. Er viel gisteren meer activiteit in de horeca te noteren dan in (de eerste helft van) Gent-Anderlecht. Toch hadden Tau, Verschaeren en Amuzu enkele kansen. “Het was een slordige wedstrijd langs beide zijden”, vervolgde Kompany. “De staat van het veld was niet zo goed en als we konden scoren, liepen we in elkaars weg.”

Toch was dit duel de term topper niet waardig. Vergelijk het met een bezoekje aan de zoo. Je kijkt er enorm naar uit om de leeuwen te bewonderen, maar bij aankomst blijken die beesten gewoon languit te liggen maffen op een rots. Er gebeurt amper iets. “Ik ga er niet blijven op terugkomen, maar wij zijn nog altijd de jongste ploeg in België”, vervolgde Kompany. “We toonden een goeie ingesteldheid, maar we konden meer kansen creëren en de efficiëntie moet zeker beter. We betalen nog altijd leergeld.”

Daarop merkten wij op dat de voorlinie Amuzu-Nmecha-Verschaeren ondanks hun leeftijd samen toch al 180 wedstrijden op het hoogste niveau op de teller heeft staan. Daarin maakte het trio slechts 18 goals. Hebben ze dan al niet genoeg leergeld betaald om vlotter te scoren? “Dat zegt iemand die niet op dit niveau gevoetbald heeft”, counterde Kompany. “Die jongens gaan minder fouten maken als ze 28 jaar zijn dan wanneer ze - zoals nu - 19 zijn. Het is onze taak om hen te gidsen, maar matchen spelen blijft cruciaal. Op dat vlak zitten ze wel goed bij Anderlecht. Hier groeien talenten sneller dan elders en komen ze gauw in aanmerking voor de nationale ploeg. Dat is onze missie.”

Slechts zevende

Helaas is Anderlecht nu geen co-leider, maar blijven ze hangen op de 7de plaats. Alle ploegen staan daar wel op een zakdoek en na de interland-break treft paars-wit Beerschot en Standard. Het kan snel op en neer gaan. De Brusselaars moeten vooral van dat slotfase-trauma af. “Het was een doffe boel in de kleedkamer”, besloot Verschaeren. “We hadden controle, maar door concentratieverlies laten we stomme punten liggen. Dat moet de laatste keer zijn.”

Het had nog erger kunnen zijn, want in het slot liet Van Crombrugge nog een bal door zijn benen glippen. Gelukkig reageerde hij nog op tijd of Kompany-time was nog erger geweest. Vince The Prince hervond wel snel zijn moed: “Het momentum gemist? We hebben alleen het momentum gemist als mijn jongens hier niets uit leren en ze in de volgende wedstrijd niet superscherp zijn van de eerste tot de laatste minuut.”