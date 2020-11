Marco van Basten heeft spijt over zijn carrière: “Ik heb zoveel pijn gehad, het was het niet waard”

Voormalige Nederlandse spits Marco van Basten (56) heeft aan BBC gezegd dat hij vroeger was gestopt met voetballen als hij tijdens zijn carrière al wist wat hij nu weet. “Het was de pijn niet waard”, zegt de Nederlander. Van Basten kampte gedurende zijn carrière met een hardnekkige enkelblessure.

Marco van Basten kende een succesvolle carrière en won tussen 1988 en 1992 maar liefst drie keer de Gouden Bal. Met AC Milan won hij tweemaal de Europacup I en met Nederland kroonde hij zich in 1988 tot Europees kampioen. Al vrij vroeg in zijn carrière sukkelde van Basten echter met zijn enkel. Uiteindelijk verplichtte die blessure hem om al op z’n 30ste een punt te zetten achter het professionele voetbal.

“Ik kan niet meer op een bal trappen”

“Als ik opnieuw de keuze had en beschikte over alle kennis die ik vandaag heb, zou ik zeggen: het is het niet waard”, aldus de Nederlander bij BBC. “Ik heb zoveel pijn gehad. Mijn enkel veroorzaakte zoveel problemen. Ook buiten het voetbal had ik er last van, maar voetbal betekende alles voor mij toen. Nu ik ouder ben en een leven zonder voetbal ken, besef ik dat er meer is dan enkel het spelletje. Als ik opnieuw de keuze had, zou ik andere beslissingen nemen.”

Van Basten won met AC Milan Europese prijzen en was ook voor het Nederlandse nationale elftal belangrijk. Maar zijn enkelblessure was de rode draad in zijn carrière. Hij miste twee volledige seizoen door die blessure en kan nu niet eens meer op een bal trappen. “De voetballer in mij is dood. Ik kan eigenlijk niks meer met mijn voet. In mijn hele leven ging er geen dag voorbij zonder dat ik een bal aanraakte en ineens was dat volledig over. Dat was hard en pijnlijk”, vertelde van Basten nog aan BBC.