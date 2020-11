Opvallend: de laatste keer dat geen enkele thuisploeg won, was bijna drie jaar geleden

Geen enkele thuisploeg kon dit weekend in de Jupiler Pro League winnen. KV Mechelen, KV Kortrijk, STVV, Eupen, Antwerp, Gent en Cercle Brugge, allemaal lieten ze in eigen huis punten liggen afgelopen weekend. Het is bijna drie jaar geleden dat dat voor het laatst gebeurde. Tijdens de 25ste speeldag van het seizoen 2017/18 (2-4 februari 2018) kon toen ook geen enkele thuisploeg winnen.