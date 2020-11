Oostenrijkse politie houdt grote actie tegen radicale islamisten: zeker 60 invallen

De Oostenrijkse politie heeft maandagochtend in vier deelstaten doorzoekingen gedaan in een grote actie tegen radicale islamisten. De krant Kronen Zeitung bericht dat zeker zestig appartementen, huizen, winkels en clubgebouwen bijna gelijktijdig zijn doorzocht. De politie pakte dertig verdachten op.

Volgens minister van Binnenlandse Zaken Karl Nehammer waren de invallen in het kader van ‘Operatie Ramses’ gericht tegen “criminele, extremistische en onmenselijke” organisaties. Het zowat een jaar geleden opgestart onderzoek viseert zeventig mensen en meerdere organisaties voor het behoren tot of het steunen van terroristische organisaties als de Moslimbroederschap of afdelingen van Hamas.

De invallen waren in de deelstaten Stiermarken, Karinthië, Wenen en Beneden-Oostenrijk. De actie zou geen direct verband hebben met de aanslag in Wenen van 2 november.

Dertig van de verdachten hebben opdracht gekregen zich te presenteren op het politiebureau voor ondervraging.