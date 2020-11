Trucker die Nikita (16) uit Oostakker doodreed gaat in beroep tegen straf

Gent - De vrachtwagenchauffeur uit Ninove die in 2018 de zestienjarige Nikita Everaert in Oostakker doodreed, gaat op het laatste moment in beroep tegen zijn straf. Begin oktober werd de man door de Gentse politierechtbank veroordeeld tot zes maanden cel, waarvan drie maanden voorwaardelijk en een rijverbod van twaalf maanden.

Begin oktober werd de man uit Ninove door de Gentse politierechtbank veroordeeld tot zes maanden cel, waarvan drie maanden voorwaardelijk voor drie jaar en 2.000 euro boete. Daarnaast moest hij ook 400 euro betalen aan een hulpfonds, al zijn vier rijtests opnieuw afleggen en opdraaien voor de gerechtelijke kosten. Tegen deze strafmaat gaat de vrachtwagenchauffeur nu op het laatste moment in beroep.

In zijn vonnis zei de Gentse politierechter dat de vrachtwagenchauffeur Nikita moest gezien hebben. “Ze reed op een reglementaire wijze op het fietspad en uit een reconstructie bleek dat ze opgemerkt kon worden. De argumentatie van een dodehoekongeval kan dus niet worden aangenomen. Hier werd ieder toekomstperspectief ontnomen aan een kind op weg naar school. Door zijn straf moet de man de impact van zijn daden ervaren.”

Zwart kruispunt op Antwerpsesteenweg

Nikita Everaert (16) reed op 19 februari 2018 zoals altijd met de fiets van haar thuis in Destelbergen naar haar school in Lochristi. Op het kruispunt van de Antwerpsesteenweg met de Orchideestraat in Oostakker fietste ze rechtdoor toen ze groen licht kreeg. Maar een vrachtwagen die rechts afsloeg, reed haar aan. Het meisje had geen schijn van kans. Nikita overleed ter plaatse.

Het ongeval zorgde voor deining omdat het kruispunt al jaren op de lijst van zwarte punten stond. De kruising werd na de feiten aangepast voor de fietsveiligheid, maar de volledige heraanleg start in het voorjaar van 2021 en zal twee jaar duren.

