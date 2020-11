Romelu Lukaku mag dan toch reizen en kan dus aansluiten bij selectie Rode Duivels

In de entourage van Romelu Lukaku werd bevestigd dat onze landgenoot opnieuw mag reizen en dus toch de Rode Duivels kan vervoegen. Zondag klonk het nog vanuit Italië dat de spits van Inter niet mocht afzakken naar de nationale ploeg omdat meerdere lokale gezondheidsautoriteiten in Italië clubs verboden om hun spelers naar de nationale ploeg te laten afreizen.

Of Lukaku effectief aan de bak zal komen bij de Rode Duivels is nog een ander verhaal, want hij is nog maar net terug uit blessure. Woensdag spelen de Rode Duivels een oefeninterland tegen Zwitserland. Zondag staat Engeland op het menu in de Nations League en volgende week woensdag komt Denemarken naar ons land.

