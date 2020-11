Spitsen in het slop: Romelu Lukaku kan naar Rode Duivels komen, maar wat als hij niet kan spelen?

Romelu Lukaku (27) kreeg een ‘go’ voor zijn vlucht naar België. Maar aangezien hij net terug is uit blessure, is de vraag: kan hij zondag starten tegen Engeland? Voor de Rode Duivels zou je hopen van wel, want zijn concurrenten in de spits zitten niet bepaald in bloedvorm. Al was er afgelopen weekend één opvallende sollicitant, die hoopt op een experiment in de oefeninterland tegen Zwitserland.