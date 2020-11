Uber in Vlaanderen: hoeveel kost het, is het wel (corona)veilig en kan je er zelf mee bijverdienen?

Een ‘Uber bestellen’ betekende in Vlaanderen tot voor kort vooral een maaltijd aan huis laten leveren. Vandaag lanceert het bedrijf ook zijn kernactiviteit, namelijk de taxidienst. Freelance chauffeurs brengen je van punt A naar punt B. Maar hoe gebruik je Uber juist? Wat kost het? En is het even veilig als een gewone taxi?