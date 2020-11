Kan een neusspray ons beschermen tegen corona? “De resultaten zijn toch redelijk spectaculair”

Wetenschappers van het universitair medisch centrum in Rotterdam en de Columbia University werken aan een neusspray die het coronavirus zowel in de neus als in de longen kan afblokken. Voorlopig is het enkel onderzocht op fretten, waar het lijkt te werken. Nu is ‘de mens’ aan de beurt in het onderzoek. “De resultaten zijn toch redelijk spectaculair”, aldus viroloog Steven Callens van de UGent. “Zo’n neusspray zou bijvoorbeeld gebruikt kunnen worden bij mensen die onder hetzelfde dak wonen met iemand die besmet is.”