Storm Odette veroorzaakte voor minstens 23,6 miljoen euro schade

De storm Odette, die tijdens het laatste weekend van september in ons land woedde en voornamelijk in de kuststreek hard toesloeg, heeft voor 23,6 miljoen euro verzekerde schade aangericht. Dat meldt verzekeringskoepel Assuralia maandag.

Ruim 13.617 verzekerden hebben een beroep kunnen doen op hun brand- of omniumverzekering als gevolg van Odette, klinkt het. De gemiddelde schade bedraagt voorlopig 1.737 euro, zonder de gebruikelijke franchise of eigen risico mee te tellen.

Vooral de zeedijk was zwaar getroffen, met bijvoorbeeld tal van wagens die onder het zand bedolven raakten. Volgens Assuralia werden 489 dossiers ingediend voor stormschade aan voertuigen.

Positief is dat de storm Odette, waarbij windsnelheden werden gehaald van 108 km/uur, vooraf goed was aangekondigd waardoor verzekerden hun voorzorgen konden nemen, bijvoorbeeld door tuinmeubilair veilig op te bergen. Anderzijds waren de bomen nog in blad, waardoor die dus extra kwetsbaar waren voor de hevige windstoten.

Ter vergelijking: dit voorjaar waren er de fellere stormen Ciara en Dennis, die voor naar schatting 278 miljoen euro verzekerde schade hebben aangericht. Zij waren goed voor een topplaats in de duurste natuurrampen van de afgelopen vijf jaar.