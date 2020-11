Farmareus Pfizer: “Ons kandidaat-vaccin biedt 90 procent bescherming”

Opvallend nieuws uit de farmawereld: het kandidaat-vaccin van Pfizer zou tot 90 procent bescherming bieden. Een onverhoopt hoog cijfer: heel wat landen zouden al vaccins aankopen die tot 50 procent dekking garanderen.

Stilaan bereiken de ontwikkelaars van vaccins tegen corona de finish. AstraZeneca zit in de laatste fase van haar onderzoek, maar ook Pfizer doet nu al een Fase 3-studie – dat is de laatste fase voor het vaccin op de markt kan komen. Uit een rapport van de farmagigant blijkt nu dat de tests op 44.000 proefpersonen géén ernstige bijwerkingen veroorzaken, dat het vaccin even efficiënt blijkt op mensen van verschillende origines, maar vooral: dat het vaccin ervoor zorgt dat 90 procent van de besmettingen tegengegaan worden. En dat zou natuurlijk betekenen dat we het virus mogelijk goed onder controle zullen kunnen krijgen met dat vaccin.

“Vandaag is een geweldige dag voor wetenschap en de mensheid”, zei dokter Albert Bourla, voorzitter en CEO van Pfizer. “De eerste reeks resultaten tonen het eerste bewijs dat ons vaccin Covid-19 mee de wereld kan uithelpen. We bereiken deze cruciale mijlpaal in ons vaccinontwikkelingsprogramma in een tijd waarin de wereld dit het hardst nodig heeft, met een record aan infectiecijfers, ziekenhuizen die bijna overcapaciteit hebben en economieën die moeite hebben om te heropenen.”

Van het vaccin zouden in de fabriek in Puurs overigens al tienduizenden flesjes van de band gerold zijn – het bedrijf deed die investering op eigen risico – zodat er al snel tot vaccineren overgegaan kan worden. Al zijn we nog niet zo ver: de derde fase loopt nu nog een tijdje door en wanneer dat onderzoek is afgerond, wordt het dossier overgemaakt aan de autoriteiten. Verwacht wordt dat zij tegen de derde week van november dan aan de slag kunnen om het vaccin te erkennen. Als alles goed gaat zouden vaccinaties dan begin volgend jaar kunnen beginnen.

Al is dat trouwens niet per se bij ons. Ons land tekende al in op het AstraZeneca-vaccin. Het is niet duidelijk of we ook bij Pfizer klant zullen (kunnen) worden.