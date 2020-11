Vrouw steelt kinderkleren en verkoopt buit online om facturen te kunnen betalen

Boom - Voor de correctionele rechtbank van Mechelen is maandag een 31-jarige vrouw uit Boom verschenen die beschuldigd wordt van 21 winkeldiefstallen. De vrouw en haar echtgenoot hadden twee winkeltjes die niet goed draaiden. Om de facturen te betalen, ging ze kinderkledij stelen die ze online te koop aanbood. Het parket vraagt 30 maanden opsluiting.

De vrouw is niet aan haar proefstuk toe en heeft al tien veroordelingen op haar strafblad staan. Vier daarvan betreffen winkeldiefstallen. Toch beweert ze dat ze nu haar lesje geleerd heeft. “Ik zat toen met enorme schulden en heb uit wanhoop die feiten gepleegd”, zei ze. “Ik geef alles toe, ik had een gokprobleem dat het allemaal alleen maar erger maakte en was eigenlijk blij toen ik op heterdaad betrapt werd omdat de beproeving dan voorbij was. Intussen heb ik afspraken gemaakt met al mijn schuldeisers en afbetalingen opgestart. Het is uit de hand gelopen, maar ik heb nu stappen gezet om alles weer recht te trekken.”

Lachen met justitie

De vrouw pleegde 21 winkeldiefstallen, vaak bij Dreamland, Dreambaby en Colruyt. Bij Van Den Borre werd ze uiteindelijk op heterdaad betrapt en gearresteerd.

De procureur vroeg een strenge bestraffing. “Dit is geen eenmalige misstap meer, maar lachen met justitie en geboden kansen weggooien”, zei hij. “Ze heeft voor 7.300 euro aan spullen gestolen, die ze daarna via internet doorverkocht. Ze is bijzonder hardleers, ik hoop dat een strenge bestraffing daar nu eindelijk een einde aan stelt. Ik vraag 30 maanden en 2.400 euro boete.”

Haar advocaat vroeg een allerlaatste kans. “Ik weet dat ze die zeker gaat grijpen, ze heeft nood aan begeleiding en weet dat ook en is bereid zich te laten helpen.” Een vonnis valt er pas midden december.