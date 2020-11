Tropische storm Eta komt aan land in Florida en brengt overvloed aan water mee

De tropische storm Eta, die al wekenlang Midden-Amerika teisterde, is aangekomen in Florida. Zondag op maandagnacht landde de storm in een deel van de Keys, een eilandketen in het zuiden van de staat. De storm haalt een snelheid van zo’n 100 kilometer per uur en krijgt binnenkort naar alle waarschijnlijkheid het etiket ‘orkaan’ toegemeten. Het Nationaal Orkaancentrum in Miami waarschuwt voor zware regenval en levensgevaarlijke overstromingen.