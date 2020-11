35 jaar geleden gebeurde het ultieme drama van de Bende van Nijvel: “Ik zag dingen die ik de rest van m’n leven zou blijven terugzien”

In september 1983 zagen speurders en pers al een parallel tussen twee moordzaken, nadat drie mensen weer gewelddadig neergekogeld werden bij een Nijvels warenhuis. De Bende van Nijvel zou als een donkere schaduw over de jaren 80 hangen, met als ultieme drama dat van 9 november 1985 aan de Delhaize in Aalst, nu precies 35 jaar geleden. De angst bij bevolking én ordediensten was compleet. Maar de fotografen van Het Nieuwsblad bleven ook die dag flitsen. “Leg u op de grond, ze zijn nog aan het schieten”, riep iemand.