Op een Russische militaire basis heeft een militair maandag twee soldaten doodgeschoten en één met een bijl afgemaakt, zo heeft het Russische leger meegedeeld.

Het incident deed zich voor omstreeks 3 uur Belgische tijd in een administratief gebouw op een militaire basis in de regio Voronej, een stad in het westen van Rusland.

De dader sloeg op de vlucht, maar de ordediensten konden hem alsnog inrekenen.