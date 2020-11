Veertien personen betrapt tijdens lockdownfeestjes op hotel: “Totaal gebrek aan respect”

Borgerhout / Deurne - De Antwerpse politie heeft afgelopen weekend in totaal veertien personen betrapt tijdens lockdownfeestjes op hotel. De aanwezigen hadden geen mondmaskers op. In de twee hotelkamers trof de politie drank, drugs en lachgas aan. Ze worden door het openbaar ministerie gedagvaard.

Het wijkteam van de regio Oost achterhaalde dat jongeren hotelkamers in de regio opzochten om er samen te komen. “Zaterdagavond stelde de politie inderdaad vast dat verschillende jongeren zich verzamelden in twee hotelkamers in Borgerhout. In één van die kamers telde de politie zelfs 11 personen die in een beperkte ruimte samen zaten, zonder mondkapjes op”, aldus Wouter Bruyns van de Antwerpse politie. “Ze hadden drank bij en er werd muziek gespeeld. Op een tafel vond de politie drugs, klaar voor gebruik. Ook in een andere kamer was er sprake van een feestje.”

Veertien personen kregen een proces-verbaal en worden onmiddellijk gedagvaard voor het openbaar ministerie. “Bij één hotelgast vond de politie bijna 7.000 euro. Zeven personen kregen een GAS-pv omdat ze lachgas bij hadden. Verder zijn nog drie personen bestuurlijk gearresteerd omwille van illegaliteit of verstoring van de openbare orde. Vier personen kregen een onmiddellijke minnelijke schikking voorgesteld voor drugsbezit”, aldus Bruyns. De politie nam ook dertien flessen met lachgas in beslag.

“Totaal gebrek aan respect”

Burgemeester Bart De Wever (N-VA) reageert verbolgen op de feiten. “Het is ook duidelijk dat sommige jongeren in onze stad de coronamaatregelen, die noodzakelijk zijn voor onze zorg en het algemeen welzijn, flagrant met de voeten treden”, zegt De Wever, die de politie ook bedankt voor hun inzet.

“De wijkwerking van de lokale politie heeft daarom met tal van acties het voorbije weekend lik op stuk gegeven aan wie asociaal en gevaarlijk gedrag vertoont waaruit een totaal gebrek aan respect voor onze stadsgemeenschap blijkt. Ook de komende weken zullen wij scherp blijven controleren en streng optreden”, aldus De Wever nog.