Hoofdarts van AZ Diest: “November zal nog druk, moeilijk en onvoorspelbaar blijven”

Diest - Volgens Werner Spileers, hoofdarts van AZ Diest, zal de maand november nog steeds druk, moeilijk en onvoorspelbaar blijven voor Belgische ziekenhuizen. “De daling van het aantal ziekenhuisopnames in de laatste twee dagen kan je nog geen trend noemen. We moeten de maatregelen strikt blijven opvolgen.”

Momenteel liggen er zeventien patiënten met een COVID-besmetting in AZ Diest. Van die zeventien krijgen er vier intensieve zorg. Op het hoogtepunt tijdens de eerste golf in april lagen er op één moment 29 mensen in het ziekenhuis, waarvan zeven op de ICU-afdeling. “De druk is op dit moment redelijk in ons ziekenhuis. We kunnen nog verder opschalen als het nodig is, maar op intensieve zorgen begint het wel moeilijk te worden.”

Het personeel krijgt hulp van studenten en vrijwilligers, maar het is nooit zo dat niet-ervaren mensen zonder de gepaste ondersteuning in de zorg komen te staan. “Het vinden van gekwalificeerd personeel blijft ook bij ons de bottleneck.”

AZ Diest heeft, zoals voorgeschreven door de overheid, ook niet-dringende operaties uitgesteld. “Er zijn nu nog één of twee van de zeven operatiekamers in werking. Normaal gezien zijn er zes open, dus het is een vrij uitgebreide beperking.”

Het personeel heeft weinig tijd gehad om te recupereren na de eerste coronagolf. “Het is jammer dat dit opnieuw gebeurt. We hopen dat de maatregelen blijven opgevolgd worden, elke Belgische burger heeft de plicht daartoe”, besluit Spileers.