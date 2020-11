65-jarige echtgenoot van slachtoffer hoevemoord komt niet vrij

Dilsen-Stokkem - In het onderzoek naar de hoevemoord heeft de Antwerpse kamer van inbeschuldigingstelling maandag beslist dat de 65-jarige echtgenoot van slachtoffer Gerty Vanhoef in de cel blijft. Dat werd vernomen bij het parket-generaal. De raadkamer in Tongeren wilde de zestiger twee weken geleden nog vrijlaten, maar het parket ging in beroep.

Gerty Vanhoef (61) werd op 28 augustus 2018 doodgestoken in de Damiaanhoeve in Elen, deelgemeente van het Limburgse Dilsen-Stokkem. De dader stichtte daarna brand, vermoedelijk om sporen te wissen. De echtgenoot van het slachtoffer verklaarde dat de woning al in lichterlaaie stond toen hij thuis kwam en dat hij zijn vrouw nog uit de brand had proberen te redden.

Vorige maand werd hij opgepakt, ruim twee jaar na de feiten. Na een uitvoerig technisch onderzoek twijfelen de speurders nu aan zijn alibi en zijn verklaringen. De zestiger ontkent iedere betrokkenheid bij de moord en wordt daarin gesteund door zijn kinderen. Volgens zijn advocaat handelen de speurders vanuit een tunnelvisie en proberen ze een puzzel te leggen met stukjes die niet in elkaar passen.

De raadkamer in Tongeren wilde de verdachte twee weken geleden vrijlaten, maar het parket ging in beroep. De man verscheen maandag voor de kamer van inbeschuldigingstelling in Antwerpen en die besliste om hem in de cel te houden. Over een maand verschijnt hij opnieuw voor de raadkamer. Het onderzoek gaat intussen verder.