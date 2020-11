Helikopter met donorhart aan boord crasht op dak van ziekenhuis, dokter laat geredde orgaan vallen

Een helikopter bracht vrijdag een donorhart naar een ziekenhuis in de Amerikaanse stad Los Angeles, maar crashte tijdens de landing op het dak van het gebouw. De drie inzittenden - de piloot en twee dokters - raakten niet ernstig gewond, maar werden toch gehospitaliseerd. Het donorhart werd gered door de brandweer, maar toen een dokter het orgaan naar binnen wilde brengen, struikelde hij en liet hij het hart vallen. De kostbare lading liep geen schade op en werd even later succesvol getransplanteerd.