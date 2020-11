Ja, Trump kan de ‘nucleaire knop’ nog altijd indrukken: “En daar is een goede reden voor”

Joe Biden mag dan al de verkiezingen gewonnen hebben, het is nog wachten tot het middaguur op 20 januari voor hij écht president van de VS wordt. Tot dan blijft Donald Trump aan de macht. Maar hoe groot is die macht? Kan hij als het ware daags voor de overdracht nog op de ‘nucleaire lanceerknop’ drukken of beslissen om een land binnen te vallen? “Formeel gezien houdt hij tot de laatste minuut alle macht die hij altijd al had”, aldus Bart Kerremans. “Dus ook de lanceercodes van de atoomwapens. En daar is een goeie reden voor.”